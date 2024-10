Studieren in Homburg Leben in der „Studenten-Blase“? Wie Medizinstudenten Homburg erleben

Sie sind jung, sie sind viele und sie sind Homburgerinnen und Homburger – zumindest auf Zeit. Jedes Jahr beginnen rund 250 Studenten ihr Medizinstudium am Unistandort Homburg. Sie kommen teilweise aus ganz Deutschland, weil sie hier einen der heiß begehrten Studienplätze ergattert haben. Statt sich ins Homburger Stadtleben zu mischen, bleiben viele von ihnen lieber in ihrer „Studenten-Blase“, ein Gerücht, das sich hartnäckig zu halten scheint. Und das teilweise wahr ist, denkt zumindest Teoman Tekesin. Er ist einer der drei Medizinstudenten, die uns in der Cafeteria am Uniklinikum über ihr Studentenleben in Homburg erzählen.