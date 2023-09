Neues System „Swim-Eye“ Wie KI das Homburger Kombibad „Koi“ sicherer machen soll

Homburg · Das Aufsichtspersonal in einem Bad hat seine Augen an vielen Stellen. Überall zeitgleich können sie aber nicht sein. Im Koi in Homburg sollen nun Unterwasserkameras und ein intelligentes Computersystem helfen, Notfälle früh zu erkennen. So funktioniert das System.

21.09.2023, 19:00 Uhr

Im Homburger Kombibad „Koi“ wurde das neue System „Swim-Eye“ vorgestellt, mit dem Ertrinkungsunfälle vermieden werden sollen. Mit dabei waren (von links) André Weißenburger, Mandy Stöhr und Helmut Krumböck vom „Koi“, Stadt-Pressesprecher Michael Klein, Bürgermeister Michael Forster, Beigeordneter und Aufsichtsratsvorsitzender der Homburger Bädergesellschaft, Manfred Rippel, und Michael Kuhlgatz als Geschäftsführer der Bädergesellschaft. Foto: Ulrike Stumm

Das Gefühl von Schwerelosigkeit, echte Abkühlung an heißen Tagen und dann noch der Gesundheitsaspekt beim Schwimmen: Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen gern im Wasser aufhalten. Doch es hat eben auch seine Tücken. Wasser könne allgemein zu einer bedrohlichen Umgebung werden, denn auch kleinere körperliche oder gesundheitliche Beeinträchtigung eines Menschen könnten hier gleich zu Riesenproblemen führen, so berichten es Rettungsschwimmer aus ihrer Erfahrung.