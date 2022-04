Rechtsanwalt beauftragt : Homburg wehrt sich gegen Erweiterungsbau des Fashion-Outlets – und erwägt eine Klage

Das Zweibrücken Fashion Outlet will seine Verkaufsfläche deutlich vergrößern. Homburg wappnet sich nun. Foto: Gilles Pecqueur/Zweibrücken Fashion Outlet/Gilles Pecqueur

Homburg Homburg will die Erweiterungspläne für das Zweibrücker Fashion-Outlet nicht einfach so hinnehmen. Nun wurde beschlossen, dass man sich einen juristischen Beistand an die Seite holt. Auch das Gutachten will die Stadt überprüfen.