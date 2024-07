Neugierige Passanten in der Innenstadt Was es mit den grünen Möbeln auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg auf sich hat

Der Christian-Weber-Platz in der Homburger Innenstadt hat jetzt Möbel. Diese stechen direkt ins Auge, denn sie unterscheiden sich durch ihre intensive grüne Farbe deutlich von den restlichen Gebäuden in Grautönen rund um den Platz. Sie werden von den Passanten neugierig begutachtet. Viele klopfen einmal an die Fassade der Sitz- und Liegemöglichkeiten, um herauszufinden, was es mit den grünen Klötzen auf sich hat. „Ah, Plastik“, stellt ein Fußgänger kurzerhand fest. Ein anderer geht vorbei und zeigt den Daumen hoch.