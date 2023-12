Großes Weihnachtssingen im Fußballstadion Das Homburger Waldstadion soll sich wieder in eine Chorbühne verwandeln

Homburg · Erst steht im Homburger Waldstadion am Dienstag das große Pokalspiel an. In eine komplett andere Stimmung wird der Ort dann am 15. Dezember tauchen.

02.12.2023 , 13:43 Uhr

Nicht nur zuhören, sondern mitsingen – das ist so wie hier bei der Premiere im Vorjahr wieder das Prinzip des gemeinschaftlichen Weihnachtssingens im Waldstadion. Foto: Thorsten Wolf

Noch beherrschen die Vorbereitungen für das DFB-Pokal-Achtelfinale des FCH gegen den Zweitligisten St. Pauli das Waldstadion. Doch bei allem Hinfiebern auf den Dienstagabend, wenn sich entscheidet, ob für die Homburger die Pokalreise weitergeht, steht an diesem Mittag beim Treffen vor Ort ein anderer Termin im Mittelpunkt. Und bei diesem dreht es sich nicht in erster Linie um Fußball: Zum zweiten Mal wird nämlich ins Stadion am 15. Dezember, 19 Uhr, zum großen Weihnachtssingen eingeladen.