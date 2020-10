Farbiges Licht für verschiedene Anlässe möglich : Homburg verfügt jetzt über Spezial-Straßenlaternen

Homburg Neue Modelle für Straßenbeleuchtung am La-Baule-Platz in Homburg verfügen über sogenanntes „Smart Lighting“.

Nun beschäftigt sich die Stadtverwaltung Homburg auch mit dem Thema Smart Lighting bzw. der intelligenten Straßenbeleuchtung. Dazu wurden jetzt am La-Baule-Platz in der Innenstadt mit Unterstützung der Telekom-Tochter T-Systems zwei unterschiedliche Lampentypen mit entsprechender Technik zu Demonstrationszwecken aufgestellt. Smart Lighting bietet in diesen Fällen nicht nur farbiges Licht für spezielle Anlässe, sondern auch Energieeinsparmöglichkeiten durch intelligente LED-Technik wie beispielsweise durch die Dimmbarkeit der Laternen. Ebenso sind beide Modelle W-Lan tauglich und können als Ladestation für E-Fahrräder genutzt werden.

Wer Interesse an den neuen Lampentypen hat, kann sich diese gerne auf dem La-Baule-Platz anschauen. Ab dem 5. Oktober leuchten die installierten Muster täglich für eine halbe Stunde voreingestellt in grün, damit auch ein Eindruck für die Möglichkeiten der Laternen entstehen kann. Bei einem ersten Besichtigungstermin am vergangenen Donnerstag sprachen sich die anwesenden Ratsmitglieder eher für den Lampentyp der Altstadt-Leuchte gegenüber der moderner gestalteten Lampe in Steelenform aus.