Trauriger Spitzereiter bei den Covid-19-Erkrankungen : Homburg verbucht jetzt meiste Corona-Infektionen im Kreis

Homburg Die Kreisstadt Homburg ist nun trauriger Spitzenreiter der Corona-Infektionen im Saarpfalz-Kreis. 23 neue Infektionen seit Montag bedeuten insgesamt 446 seit Ausbruch der Pandemie. Damit überholt Homburg nun St. Ingbert mit 437 (plus sieben zum Vortag).

Insgesamt verbuchte der Kreis 43 Neuinfektionen – der höchste Wert für diesen Monat. Zuletzt lag dieser am 30. Oktober mit 47 etwas höher. Damit verbunden ist auch ein Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von 123,42 auf 131,18. Aktuell sind auch wieder mehr 25 Personen akut infiziert als am Vortag, die Zahl stieg von 172 auf 197. Und leider meldete der Kreis erneut ein Todesopfer, die Gesamtzahl liegt damit nun bei 30. 26 Personen werden im Krankenhaus behandelt, genau so viele wie am Vortag. Die Infektionszahlen nach Gemeinden: Bexbach 119 (gleich zum Vortag), Blieskastel 188 (plus 2), Gersheim 33 (plus 3), Kirkel 117 (plus 4), Mandelbachtal 108 (plus 4).