Ende einer Ära Nach fast 100 Jahren schließt ein Traditionsgeschäft in Homburg

Jahrzehntelang wurden in dem markanten Haus am Marktplatz in Homburg mit der Uhr an der Fassade wahr gewordene Träume verkauft: Diamantschmuck, Perlen, Ketten. Viele haben hier ihre Hochzeits- oder Verlobungsringe ausgesucht, andere ihre erste Uhr. Es hängen also viele Geschichten in den Räumen. Aktuell weisen auffällige rote und schwarze Schilder auf den Räumungsverkauf hin. „Alles muss raus“, ist dort zu lesen. Dahinter steht die Nachricht: Das Juweliergeschäft Bonkhoff wird schließen – ein Nachfolger ist bislang nicht bekannt.