Was der Hauptgrund für seinen Einsatz ist Thomas Höchst aus Homburg ist Fürsprecher für beeinträchtigte Kinder

An diesem Donnerstag, 12. September, wird ein Mann 60 Jahre alt, der sich in der Vergangenheit in der Region vor allem einen Ruf als Fürsprecher von beeinträchtigten Kindern geschaffen hat: Thomas Höchst. Wenn es um seine wohltätige Arbeit abseits seines beruflichen Lebens als Direktor der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig geht, dann gilt für ihn ein klares Motto: „Jeder hat im Leben eine Chance verdient, am besten eine echte!“