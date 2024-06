Stichwahl auch im Saarpfalz-Kreis Am Sonntag entscheidet sich der Kampf um Homburgs Rathaus

Der vorletzte Sonntag war, was die Menge der Wahlen angeht, ein echter Großkampftag für all diejenigen, die an der Organisation beteiligt waren. Da Entscheidungen über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, über Stadt- und Gemeinderäte, dazu Direktwahlen anstanden, wurde es ein sehr langer Abend – es dauerte, bis die vielen und langen bunten Wahlzettel überall ausgezählt waren. Am Ende stand fest, wer in die Räte einzieht und wie die Stimmenverteilung für Europa aussieht, auch dass Dominik Hochlenert (CDU) Kirkels neuer Bürgermeister wird, war klar.