Sitzung am Donnerstag Diese weitreichenden Folgen könnte die Schneidewind-Entscheidung im Stadtrat Homburg haben

An diesem Donnerstag, 21. März, steht eine Entscheidung in Sachen Rüdiger Schneidewind an mit weitreichenderen möglichen Folgen als vielleicht zunächst gedacht. Der Stadtrat Homburg muss darüber befinden, ob er den seit Jahren suspendierten Oberbürgermeister in den Ruhestand versetzen wird. Das hatte dieser selbst beantragt (wir berichteten).