Versetzung in den Ruhestand beantragt Überraschende Wende im Fall Schneidewind – suspendierter Homburger OB gibt offenbar auf

Der suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (parteilos, bis 2022 in der SPD) hat sein Ausscheiden aus dem Amt in die Wege geleitet. Auf seiner privaten Facebook-Seite teilte er am Freitag mit: „Ich habe den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt. Der Stadtrat muss dem jetzt zustimmen. Ich gehe davon aus, dass dies zeitnah passiert.“ Damit dürfte seine 2023 angekündigte, erneute Kandidatur um den OB-Posten vom Tisch sein – auch wenn er dies nicht explizit erwähnt. Schneidewinds Amtszeit läuft noch bis Ende September 2024, am 9. Juni entscheiden die Bürger über die künftige Besetzung des Postens.