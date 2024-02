„Wir haben stürmische Zeiten“ Piazolo eröffnet seinen OB-Wahlkampf – was er für Homburgs Zukunft plant

Marc Piazolo will es nochmal wissen. Der 60-jährige Fraktionssprecher der Grünen im Homburger Stadtrat wird am 9. Juni erneut für das Amt des Homburger Oberbürgermeisters kandidieren. Schon 2014 war Piazolo ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus gegangen, damals für die Wählergemeinschaft „Allianz der Vernunft“ und unterstützt von den Grünen. Nun also ein zweiter Anlauf, der offiziell beim Neujahrsempfang der Homburger Grünen am Donnerstagabend im Kardinal-Wendel-Haus bekannt gegeben wurde.