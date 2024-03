Detektiv-Affäre Suspendierter Homburger Oberbürgermeister Schneidewind wird nicht in Ruhestand versetzt

Vor der Abstimmung hatte es eine längere Diskussion gegeben. Schneidewind hatte den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand selbst gestellt. Er war in der Detektiv-Affäre wegen Untreue verurteilt worden. Im März 2022 hatte der Bundesgerichtshof das zweite Urteil bestätigt. Damit ist er vorbestraft. Er ist seit dem ersten Urteil im Jahr 2019, gegen das er in Berufung gegangen war, suspendiert; im Disziplinarverfahren gegen ihn steht noch eine Entscheidung aus.