Krankheit ist längst kein Todesurteil mehr Neue Behandlungsform gegen Krebs am Uniklinikum verspricht Therapiefortschritte

Homburg · Was tun bei Krebs? Wichtig ist, dass man sich informieren kann und mit seinen Fragen nicht allein gelassen wird. Dafür sorgt das Tumorzentrum am Uniklinikum in Homburg. Im September soll erneut über Behandlungsmöglichkeiten informiert werden.

30.08.2023, 11:51 Uhr

Jeder Tumor ist anders und erfordert eine andere Maßnahme. Den größten Fortschritt erhoffen sich Fachleute von der Immuntherapien. Das ist eine Methode, die das körpereigene Immunsystem nutzt, um Tumore zu bekämpfen.“ Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Wolfgang Thieme

Krebserkrankungen nehmen weltweit zu. „Statistisch gesehen erkrankt jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens irgendwann an Krebs“, erklärt Dr. Jörg Bittenbring. Er ist ärztlicher Geschäftsführer des universitären Tumorzentrums des Saarlands und Oberarzt der Homburger Fachklinik für Innere Medizin I, die auf die Behandlung von Krebserkrankungen spezialisiert ist.