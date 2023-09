Krankheit ist längst kein Todesurteil mehr Neue Behandlung gegen Krebs am Uniklinikum verspricht Fortschritte

Eine weitere sehr neue Entwicklung ist die sogenannte CAR-T-Zell-Therapie. Sie kommt seit Kurzem am Universitätsklinikum in Homburg zum Einsatz und ist eine Behandlungsoption bei Lymphdrüsenkrebs und akuter lymphatischer Leukämie. Den betroffenen Patienten wird eine bestimmte Unterart von eigenen Immunzellen entnommen und gentechnisch so umprogrammiert, dass sie gezielt die Lymphom- beziehungsweise Leukämie-Zellen angreifen können. Es ist zu erwarten, dass gerade die immuntherapeutischen Ansätze zu weiteren großen Fortschritten in der Krebstherapie führen werden, so Bittenbring.