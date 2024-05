Vor allem Einöd und Kirrberg betroffen Nach der Flut begann das große Aufräumen – so ist die Lage in Homburg

Während andernorts im Saarland die Einsatzkräfte noch am Pfingstsonntag mit dem Hochwasser zu kämpfen hatten, ging es in Einöd und Kirrberg am „Tag danach“ vor allem um Nacharbeiten. Die beiden Stadtteile von Homburg waren zusammen mit Jägersburg am stärksten vom Hochwasser erwischt worden. Alleine in Kirrberg maß die Wetterstation in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagabend 83,5 Liter Regen pro Quadratmeter.