Preisverleihung für Brauerei : Dieses Biermischgetränk aus Homburg ist der Bestseller des Jahres

Das „Mixery Iced Yellow“, ein Biermix der Homburger Karlsberg Brauerei, ist bei der diesjährigen Preisverleihung der Rundschau für den Lebensmittelhandel als Bestseller 2022 in der Warengruppe Biermischgetränke ausgezeichnet worden. Wie der Konzern mitteilte, prämiert die Fachzeitschrift jedes Jahr in Zusammenarbeit mit den Marktforschungsinstituten „Information Resources Inc.“ und der Gesellschaft für Konsumforschung die erfolgreichsten Produktneuheiten des Jahres in verschiedenen Produktkategorien.