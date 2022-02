„Tres M“ : Neues mexikanisches Restaurant in Homburg eröffnet: Das erwartet die Gäste

Neues mexikanisches Restaurant in Homburg eröffnet: Das erwartet die Gäste

Homburg Die Betreiber des Restaurants „Tres M“ in Homburg versprechen authentische mexikanische Küche mit „Herz und Leidenschaft“ mitten im Saarpfalz-Kreis. Ein Blick auf die Speisekarte zeigt, worauf sich Gäste freuen dürfen.

Am 1. Februar hat das mexikanische Restaurant „Tres M“ in der Saarbrücker Straße 1 in Homburg eröffnet. Das Team setzt dabei auf vorwiegend regionale und frische Produkte und wirbt auf seiner Homepage mit hausgemachten Maisfladen und Salsa ohne Zusatzstoffe.