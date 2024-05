Zeugen gesucht Mann belästigt 13-Jährige in Homburg – Passant eilt zu Hilfe

Am frühen Freitagabend wurde eine 13-Jährige in der Gegend der Lappentascher-, Glan- und Nahestraße in 66424 Homburg-Erbach von einem unbekannten Mann angesprochen und belästigt. Ein mutiger Passant eilte dem Mädchen zu Hilfe, wurde jedoch daraufhin vom Täter bedroht. Das Mädchen konnte sich schließlich von dem Mann losreißen und fliehen.