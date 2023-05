Bauvoranfrage im Ausschuss Neues Seniorenheim in Homburg geplant – erste Details zum geplanten Bau

Homburg · In die Mainzer Straße in Homburg könnte in direkter Nähe zur Innenstadt ein neues Seniorenheim entstehen. Was bisher über die Pläne bekannt ist.

10.05.2023, 08:16 Uhr

In Homburg ist ein neues Seniorenheim geplant. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Mainzer Straße in Homburg, nicht weit von der Innenstadt entfernt, könnte ein neues Seniorenheim entstehen. Der städtische Bau- und Umweltausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung positiv über eine Bauvoranfrage und das gemeindliche Einvernehmen entschieden.