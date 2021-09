Buntes Programm in Homburg : Großer Aktionstag auf dem Christian-Weber-Platz

Die Line-Dance-Gruppe Crazy Heels des TV Kübelberg zeigte vor zwei Jahrenn, wie wichtig Bewegung für ein gesundes Leben ist. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Veranstaltung „Homburg lebt gesund“ läuft am Samstag, 18. September, mit einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Im Rahmen des Projektes „Homburg lebt gesund!“ wird am Samstag, 18. September, von 10 bis 16 Uhr wieder ein großer Aktionstag auf dem Christian-Weber-Platz durchgeführt, der allen Besucherinnen und Besuchern ein umfangreiches Programm sowie viele Angebote zum Informieren und Mitmachen bietet. Vereine, Firmen, Geschäfte, Restaurants, Praxen, Apotheken, Schulen, Kindergärten und weitere Interessierte waren aufgerufen, sich am Aktionstag unter der Leitung der hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt, Christine Becker, und des Amts für Jugend, Senioren und Soziales zu beteiligen. Die Resonanz sei trotz der weiteren Pandemie-Lage sehr gut gewesen, sodass es nun ein großes Spektrum an Möglichkeiten gebe, den Aktionstag zu nutzen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass beim Aktionstag die an diesem Tag geltenden Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt eingehalten werden müssen.

Seit 2016 gibt es den Aktionstag jährlich, lediglich im vergangenen Jahr musste er aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr sind erneut für jede Altersklasse Angebote vor Ort, neben der Stadt Homburg und der Feuerwehr Homburg mit ihrer Drehleiter und einer Hüpfburg sind viele Infostände, Sportangebote, Gesundheitschecks, Simulatoren und Pflegeanbieter auf dem Christian-Weber-Platz, die sich vorstellen und für Beratungs- und Kennenlerngespräche zur Verfügung stehen. Der Verein „Saar Kult“ bietet zudem türkische vegetarische Spezialitäten und Mokka an. Das Bühnenprogramm findet in diesem Jahr in abgespeckter Form statt, dennoch freuen sich die Organisatorinnen, dass die Rope-Skipper des TV Kübelberg sowie die Tanzgruppe „Souvenir“ auftreten werden.