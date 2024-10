Homburgerin wird 100 Jahre alt „Sekt trinken kann ich noch, wenn auch mit zwei Händen“

Homburg/Schwarzenbach · 100 Jahre, sechs Wochen Pferdemarsch von Rumänien nach Bayern, acht Jahre im Altenheim am Schlossberg in Homburg. Hildegard Deffert schaut mit der SZ auf ein „bewegtes Leben“ zurück, in dem sie von einer Geflüchteten zu einer der ältesten Saarländerinnen wurde.

07.10.2024 , 08:27 Uhr

Mit fast 100 darf man auch mal schummeln: Ein paar Tage vor ihrem Geburtstag stößt Hildegard Deffert beim SZ-Besuch aufs Leben an. Foto: Antonia Trinkaus

Von Antonia Trinkaus Crossmedia Volontärin