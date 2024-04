Karlsberg-Streik in der Homburger Innenstadt „Immer wieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, habt Ihr verzichtet“

„Was wollen wir? 15 Prozent! Was wollen wir? 15 Prozent!“ Ja, sie war am Freitag in der Homburger Innenstadt kaum zu überhören, die Forderung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gastätten (NGG) im aktuellen Tarifstreit mit der Karlsberg-Brauerei. Um nach einer erfolglosen vierten Verhandlungsrunde der beiden Parteien ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, traten ab 12 Uhr zahlreiche Beschäftigte des Homburger Traditionsunternehmens für drei Stunden in einen Streik. Vom Sitz der Zentralverwaltung in der Karlsbergstraße ging es in einem Protestzug durch die Altstadt in Richtung Christian-Weber-Platz. Dort machten die Beschäftigten, Angehörige der NGG und von Schwestergewerkschaften wie der IG Metall und Verdi ihrem Unmut über die aus ihrer Sicht unzureichenden Vorschläge der Brauereiführung hörbar Luft.