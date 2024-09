Brauerei zieht Halbjahresbilanz Trotz schlechtem Wetter – Fassbierumsätze bei Karlsberg um 4,8 Prozent gestiegen

Karlsberg-Geschäftsführer Markus Meyer zog bezüglich des Marktanteils trotz Widrigkeiten ein zufriedenes Fazit: „Nach einem starken Umsatzanstieg im ersten Halbjahr des Vorjahres in Höhe von 8,1 Prozent konnten die Marktanteile der Marken Karlsberg und MiXery trotz des schlechten Wetters in der ersten Jahreshälfte gehalten werden.“ So ging es für die Marke Karlsberg mit einem Umsatzanstieg von 1,1 Prozent sogar leicht nach oben. Den größten Sprung machten derweil die Fassbierumsätze. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr gleich um 4,8 Prozent.