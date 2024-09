Tiny-Haus-Siedlung geplant Der Kampf um das Königsbruch-Moor in Homburg-Bruchhof geht weiter

Homburg/Bruchhof · Im Frühjahr hatte der Stadtrat den Weg frei gemacht für die Tiny-Haus-Siedlung am Königsbruch-Moor. Nun wurde eine Petition an die Landesregierung eingereicht. Was darin gefordert wurde.

27.09.2024 , 16:00 Uhr

Ein Blick auf das Königsbruch, aufgenommen in Bruchhof in der Nähe des Wasserwerks. Das einstige Moor könnte renaturiert werden. Foto: Martin Baus