Deutscher Jugendfeuerwehrtag : Homburg wird Anfang September zur Jugendfeuerwehr-Hauptstadt in Deutschland

Daumen hoch für die Jugendfeuerwehren: Mit ihrem Einsatz schon in jüngsten und jungen Jahren sind sie ein wichtiger Faktor bei der Nachwuchsgewinnung für die aktiven Wehren. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Vom 1. bis 4. September findet in Homburg der Deutsche Jugendfeuerwehrtag statt. Die Nachwuchsgewinnung ist für die Wehren überlebenswichtig.

Eigentlich hätte er schon im vergangenen Jahr in Homburg stattfinden sollen, der Deutsche Jugendfeuerwehrtag. Doch auch hier machte die Corona-Pandemie allen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Doch nun soll es vom 1. bis zum 4. September richtig rund gehen, rund um‘s Thema Jugendfeuerwehr.

Beim Deutschen Jugendfeuerwehrtag steht auch die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Foto: Thorsten Wolf

Schirmherrin der Veranstaltung ist Familienministerin Paus

Und genau dieses Thema entscheidet auch über Wohl und Wehe der aktiven Feuerwehren in ganz Deutschland, seien sie nun haupt- oder ehrenamtlich – so wie die meisten zwischen Hamburg und Garmisch-Partenkirchen. Denn nur, wenn man schon den Nachwuchs für den Einsatz in einer Feuerwehr begeistern kann, gelingt die Versorgung der aktiven Wehren mit den nötigen Einsatzkräften. „Wir zählen schon die Tage, bis wir endlich in Homburg den Deutschen Jugendfeuerwehrtag begehen können – zusammen mit Hunderten Jugendfeuerwehr-Akteuren und Fans“, betonte Bundesjugendleiter Christian Patzelt in einer Presseerklärung vor einigen Tagen auf der Internetseite des Deutschen Feuerwehrverbandes. Und weiter ist dort zu lesen: „Mit der Saarländischen Jugendfeuerwehr, dem Landesfeuerwehrverband des Saarlandes und dem Kreisfeuerwehrverband Saarpfalz haben wir verlässliche und kompetente Partner für die Durchführung unserer Großveranstaltung gefunden. Schon jetzt möchte ich mich sehr herzlich für das große Engagement in der Vorbereitung bedanken!“ Das Motto der viertägigen Veranstaltung lautet „Kinder und Jugend in Europa“ – und setzt damit ein deutliches Zeichen für eine Zukunft des Miteinanders. Das formuliert auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus als Schirmherrin der Veranstaltung auf der Internetseite der Deutschen Jugendfeuerwehr: „Das Thema ist nicht nur wegen des Europäischen Jahres der Jugend sehr aktuell. Gerade jetzt müssen wir uns alle besonders für ein starkes, für ein geeintes und vielfältiges Europa einsetzen.“

Viele Aktionen beim Deutschen Jugendfeuerwehrtag geplant

Nicht nur für dieses große Ziel haben sich die Macher einige Programmpunkte einfallen lassen, so mit der Deutschen Meisterschaft der Jugendfeuerwehren, dem Kreativwettbewerb „We‘re Creactive“ und einem Mitmach-Tag „Kinder in der Feuerwehr“. Eine Besonderheit des Deutschen Jugendfeuerwehrtags ist dabei in Homburg die Integration in das traditionelle Kinder- und Familienfest im Homburger Stadtpark.

Im Kleinen wie im Großen geht es bei den Jugendfeuerwehren um das Arbeiten im Team. Foto: Thorsten Wolf

Das Programm im Einzelnen: Alles startet am Donnerstag, 1. September, mit einer großen Eröffnungsfeier auf dem historischen Marktplatz. Los geht es da um 20 Uhr. Am Freitag, 2. September, folgen zwischen 8 und 13.30 Uhr im Homburger Waldstadion Trainingsläufe zum Bundeswettbewerb. Zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr tagt der Deutsche Jugendfeuerwehrausschuss bei der Homburger Feuerwehr. Und von 19 bis 20 Uhr läuft der Kreativ-Wettbewerb „We’re Creactive“ im Homburger Kulturzentrum Saalbau. Am Samstag, 3. September ist der Deutsche Jugendfeuerwehrtag dann mit einer Aktionsmeile Teil des Programms des Homburger Kinder- und Familienfestes. Zum Abschluss und mit Sicherheit als Höhepunkt stehen dann am Sonntag, 4. September, ab 8.30 Uhr die Deutschen Meisterschaften der Jugendfeuerwehren im Homburger Waldstadion auf dem Programm. Zusätzlich gibt es eben dort von 9 bis 15 Uhr eine Blaulichtmeile. Schluss des viertägigen Treibens ist um 14 Uhr die Siegerehrung, auch im Waldstadion.

An den Veranstaltungstagen wird also einiges geboten. Und das sowohl für die teilnehmenden Jugendfeuerwehrleute aus ganz Deutschland als auch für die Zuschauer. Für den Feuerwehrnachwuchs ist mit Sicherheit die Deutsche Meisterschaft im Bundeswettbewerb eine ganz spannende Sache.

Löschübung mit Hürden und ein Staffellauf

Und da geht es auch richtig zur Sache: Im feuerwehrtechnischen Teil ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren. Der sportliche zweite Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben. Dem Sieger-Team winkt neben dem Titel „Deutscher Meister im Bundeswettbewerb“ auch der Wanderpokal „National-Vetter-Cup“.

Nun ist klar, was genau an den vier Tagen im September in Homburg wann und wo passieren wird. Aber welches Ziel hat der Deutsche Jugendfeuerwehrtag eigentlich ganz grundsätzlich? Die offizielle Erklärung: „Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften im Bundeswettbewerb und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.“