Verkehrsbelastung in Homburg : Von Baustellen und Umleitungen

Foto: Robby Lorenz

Zwei Jahre – wenn eine Baustelle so lange dauert wie die am A 6-Anschluss Homburg, gewöhnt man sich irgendwie ein bisschen daran. Der Umweg wird zum Normalen, auch wenn jeder länger braucht, Staus zu Stoßzeiten dazu gehören, was in Teilen nervig ist – für diejenigen, die Umwege fahren, und für die, durch deren Orte mehr Verkehr rollt.