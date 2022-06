Tag der Architektur : Homburg und seine schicken Neubauten

Im neuen Hörsaalgebäudes finden sind modernste Möglichkeiten der Lehre und des Lernens. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Beim Tag der Architektur am 25. Juni ist Homburg landesweit gleich viermal mit besonderen Objekten vertreten. Wer möchte, kann sich anschauen, was sich städtebaulich alles so getan hat, die Türen stehen offen.