Arbeiten in Homburg während der Ferien Homburg investiert in Zukunft der Grundschulen

In der Grundschule Sonnenfeld wurden wichtige Reparaturen am Abwassersystem durchgeführt, während an der Grundschule in Kirrberg die dringend notwendige Dachsanierung fortgesetzt wurde. In Einöd wurden bereits die Fundamente für neue Stahltreppen vorbereitet und eine Steilhangfläche neu modelliert und eingefasst. Die eigentliche Montage der Treppen wird in den Herbstferien stattfinden, um den Schülerinnen und Schülern bessere Bedingungen zu bieten. Zudem wurden die Arbeiten an der ehemaligen Turnhalle, die in moderne Unterrichts-, Förder- und Verwaltungsräume umgewandelt wird, während der Ferien weitergeführt. Der Abschluss dieses großen Projekts ist für das Schuljahr 2025/2026 geplant.