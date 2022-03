Klimaschutz : Homburg investiert in Grünfläche: 68 Bäume werden rund ums Forum gepflanzt

Die Bäume wurden in einer Art Zwischenlager der Fachfirma Am Forum gelagert. Foto: Jürgen Kruthoff

Homburg 68 Bäume werden in Homburg in der Nähe von Stadt- und Kreis-Verwaltung gesetzt. Hintergrund ist ein Stadtratsbeschluss von 2019, der auf verstärkten Klimaschutz abzielt.

In der Stadtratssitzung vom November 2019 haben die Fraktionen einen Beschluss zu mehr Klimaschutz in Homburg gefasst, wobei das darin enthaltene „Maßnahmenkonzept III“ die Ausweitung und Pflege von Grünflächen behandelt. Demnach sind, mit Blick auf den Klimaschutz, auf den städtischen Grünflächen, zusätzliche Bepflanzungen von standortangepassten Baumarten vorzunehmen.

Diesem Stadtratsbeschluss wird nun mit dem von der Abteilung Umwelt und Grünflächen vorgelegten „Bepflanzungskonzept Am Forum“ Rechnung getragen. Der Bau- und Umweltausschuss hatte sich bereits in der Sitzung vom 3. Dezember 2020 für das Bepflanzungskonzept ausgesprochen. Rund ein Jahr später hatte der Haupt- und Finanzausschuss die Auszahlung für das Projekt genehmigt. Die endgültige Entscheidung fiel dann am 2. Februar 2022 als im Ständigen Vergabeausschuss der Auftrag an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben wurde. Zuvor hatten sich mehrere Garten- und Landschaftsbaufirmen an dem Ausschreibungsverfahren beteiligt.