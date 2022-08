Veranstaltung am 16. August : Stadt informiert über Umbaupläne für Hohenburgschul-Umfeld

Foto: Thorsten Wolf

Homburg Am Dienstag, 16. August, lädt die Stadtverwaltung Homburg die Bürger um 18 Uhr in die Turnhalle der Hohenburgschule in der Talstraße zu einer Informationsveranstaltung zur geplanten Neugestaltung des Umfeldes der Hohenburgschule ein.

Wie bereits bekannt wurde, erhält die Stadt für die Umgestaltung des Außenbereichs eine Förderung des Bundes, erinnert die Pressestelle in einer Mitteilung. Die Mittel stammen aus der Förderung von Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen. Dieses Programm versteht sich als Beitrag des Bundes zur klimaangepassten Stadtentwicklung durch eine gezielte Entwicklung und Modernisierung von Grünflächen zur Nutzung der in städtischen Räumen lebenden Menschen – denn auch kleinere Grünanlagen können die Temperaturen im Vergleich zur bebauten Umgebung bereits um drei bis vier Grad senken und größere Regenmengen zwischenspeichern, um etwa auch die Kanalisation zu entlasten.

Bei der Infoveranstaltung werden neben Bürgermeister Michael Forster auch Bauamtsleiter Frank Missy und Abteilungsleiter Roland Ecker, der das Projekt maßgeblich betreut, anwesend sein. Vor Ort werden den Besuchern Fotos und Pläne des Geländes gezeigt. Im Vordergrund steht die Darstellung des Verfahrens, wie die Stadtverwaltung zur Planung und Realisierung des Projekts gelangen wird. Auch wird das Förderprogramm erläutert, ebenso welche möglichen Nutzungen und Gestaltungen dieses vorgibt. Des Weiteren wird erklärt, wie die Fördermittel an die Ausschreibung eines Realisierungswettbewerbs gekoppelt sind, die bald beginnt. So können sich dann entsprechende Landschaftsarchitekten für den Wettbewerb bewerben.

Lesen Sie auch Großprojekt in Homburg : So steht es um die Pläne fürs Hohenburg-Areal

Generell will die Bundesregierung mit Maßnahmen dieser Art das anspruchsvolle Klimaschutzziel erreichen, bis zum Jahr 2030 in Deutschland eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von mindestens 55 Prozent, bis 2050 eine weitgehende Treibhausgasneutralität zu erzielen.