Fußball Ein rassiges Derby mit einer Fairplay-Geste

DJK Ballweiler-Wecklingen – SV Bliesmengen-Bolchen 2:2 (1:1). Vor knapp 300 Zuschauern verwandelte im Bliesgau-Derby in der 27. Minute Pascal Gherram einen von Jordan Steiner an Nico Horn verursachten Strafstoß zum 1:0 für Gastgeber DJK Ballweiler-Wecklingen. Mit einem 16-Meter-Schuss glich Luca Bauer zum 1:1 aus (42. Minute). Zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Frank Distler Gäste-Spieler Nico Valentini aufgrund einer angeblichen Beleidigung die Rote Karte. DJK-Akteur Piero Ortoleva machte den Unparteiischen aber darauf aufmerksam, dass keine beleidigenden Worte gefallen waren. Daraufhin nahm Distler den Platzverweis zurück. Kurios: Nach dem Seitenwechsel gab es ausgerechnet nach einem Foul von Valentini an Ortoleva erneut Strafstoß für die DJK. Und wiederum war es Gherram, der seine Mannschaft erneut in Führung brachte (56.). Doch im Anschluss an einen Eckball glich Bliesmengen-Bolchens Oliver Schramm zum 2:2-Endstand aus (80.).