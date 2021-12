Gewerkschaft im Saarpfalz-Kreis zieht ein Fazit : Kraftakt in der Automobil-Industrie

Peter Vollmar (links) und Ralf Reinstädtler zogen eine gute Bilanz des Jahres 2021. Foto: Thorsten Wolf

Saarpfalz-Kreis Die IG Metall Homburg-Saarpfalz ist mit dem Jahr 2021 ganz zufrieden. Doch stehe in der Autoregion ein großer Wandel bevor, den 10 000 Arbeitsplätze betreffe.

Ein Zuwachs von 130 Mitgliedern im Corona-Jahr 2021, erfolgreiche Arbeitskämpfe und ein starker Rückhalt in den Betrieben: Das Führungsduo der IG Metall Homburg-Saarpfalz mit Ralf Reinstädtler und Peter Vollmar kann mit einem guten Gefühl auf die zurückliegenden zwölf Monate schauen. Diesen Eindruck vermitteln die beiden im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade der Zuwachs an Mitgliedern in schwierigen Zeiten, so der erste Bevollmächtigte Reinstädtler, sei für die Geschäftsstelle ein erfreuliches Zeichen und Symbol dafür, dass man sich nicht auf dem Rückzug befinde. „Die Interessen der Arbeitnehmer sind vor Ort nach wie vor in guten Händen und werden machtvoll vertreten.“

Dabei waren, sind und werden die Zeiten mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles andere als leicht. Das machen Reinstädtler und Vollmar deutlich. Die große Zukunftsherausforderung: Transformation. Dieser oft bemühte Begriff steht in Homburg und der Saarpfalz für die Veränderungen im Automotive-Sektor – weg vom Verbrennungsmotor, hin zu alternativen Antriebssystemen. Und dieser Wandel beträfe in der Region tausende von Arbeitsplätzen. „Das ist ein richtig großes Thema. Und es wird mit Sicherheit keine gute Entwicklung geben, wenn wir uns als Gewerkschaft, als Betriebsräte und als Menschen in der Region dieses Themas nicht annehmen und klare Forderungen formulieren.“ Dies gelte sowohl in Richtung der Unternehmensführungen als auch der Politik. Dort würden die Rahmenbedingungen geschaffen.

Aufgrund demokratischer getroffener Entscheidungen gebe es nun Endtermine für den Verbrennungsmotor in Pkw. Und die rückten immer näher, so Reinstädtler. „Das kann man kritisieren, aber das entspricht einfach den Tatsachen.“ So werde man es als Gewerkschaft vor Ort kaum verhindern, dass die Menschen sich noch einmal anders entscheiden. „Das heißt: Wir müssen diese Entscheidungen zur Kenntnis nehmen und schauen, was das bedeutet.“ Grundsätzlich stehe alles in Sachen Pkw-Verbrenner infrage. „Das ist kritisch, weil in unserer Region rund 10 000 Menschen unmittelbar in diesem Bereich arbeiten. Das ist schon gewaltig.“ Reinstädtlers Lösungsvorschläge: Der Betrieb von Verbrennungsmotoren mit sogenanntem E-Fuel, also synthetische Kraftstoffe, die mittels Strom aus Wasser und Kohlendioxid hergestellt werden. Zum Hintergrund: Zwar erzeugen diese Kraftstoffe beim Verbrennen auch Kohlendioxid, wird bei ihrer Herstellung aber grüner Strom eingesetzt, so gelten sie als quasi klimaneutral. Allerdings: „Die Politik wertet diesen Antrieb nicht als klimaneutral“, erklärt Reinstädtler. Aus seiner Sicht aber sei der Einsatz von E-Fuels eine gute Übergangschance für den Verbrenner in Pkw.

Eine echte Perspektive für die Unternehmen sei aus Sicht der Gewerkschaft auch die Wasserstoff-Technologie als Zukunftsträger an den Industriestandorten in der Region. Und hier nicht nur im Bereich der Automobil-Technik, sondern auch darüber hinaus. Hier müsse das Saarland bundesweit ein „Leuchtturm“ werden. Allerdings fehle ihm derzeit hier der große Wurf. In Sachen Elektroantrieb hingegen sehe er, so Reinstädtler, für den Standort Homburg eher schlechte Chancen, „da sind wir einfach zu spät dran. Da sind die Betriebe nicht vorbereitet“.

Wer nun von Transformation spricht, der muss auch von der Weiterqualifizierung von Belegschaften sprechen. Ist das in den Unternehmen und bei den Mitarbeitern so angekommen? Peter Vollmar, der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Homburg-Saarpfalz: „Ich glaube, dass die meisten Menschen die Unsicherheit umtreibt, in welche Richtung man sich überhaupt weiterentwickeln und weiterqualifizieren soll. Der Wunsch ist mit Sicherheit da, die Rahmenbedingungen sind aber noch nicht optimal.“ Ein Problem sei auch, dass gerade im Bereich der Industriearbeit eine solche Weiterqualifizierung nicht zwangsläufig zu einer Art von Beförderung und damit zu mehr Lohn führe. Damit fehle oft eine Perspektive im eigenen oder in einem anderen Unternehmen. Zudem müsse man auch die direkten Kosten und die möglichen Lohnausfälle für eine solche Weiterbildung betrachten, verdeutlicht Vollmar. „Das sind Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt.“ Und Ralf Reinstädtler ergänzt: „Wir brauchen hier ein komplettes Umdenken der Unternehmen.“

Das zu Ende gehende Jahr war trotz Corona auch ein Jahr der Arbeitskämpfe und betrieblichen Auseinandersetzungen in der Region. Die Schauplätze hier: Bosch, Bosch-Rexroth, Schaeffler und auch Casar in Kirkel. Bei all diesen Herausforderungen sei es gelungen, die Forderungen trotz der Einschränkungen durch Corona in Präsenz vor Ort zu verdeutlichen – und das laut Ralf Reinstädtler mit einigem Erfolg. Ein Beispiel aus Sicht der Gewerkschaft: „Bei Bosch haben wir durch ein Standortkonzept erreicht, dass der Betriebsrat eine Perspektive für den Standort entwickelt und Festlegungen getroffen hat, die es dem Unternehmen nicht mehr so einfach machen, Produktionen von Standort zu Standort zu verschieben. Ein Stück weit haben wir da Ordnung hineingebracht.“ Dies habe dazu geführt, so Reinstädtler, dass 200 Menschen eingestellt worden seien.

Auch im zweiten Corona-Jahr hat die IG Metall Homburg-Saarpfalz Flagge gezeigt und aus ihrer Sicht erfolgreiche Arbeit in den Unternehmen geleistet. Foto: Thorsten Wolf