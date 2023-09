Outlet-Center in Zweibrücken darf erweitern Homburg hält an Protest gegen Outlet-Center fest

Forster in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung: „Die Stadt Homburg hält grundsätzlich an ihrer Einschätzung fest, was die geplante Erweiterung des Designer Outlets angeht. Für uns ist die Erweiterung, für die die rheinland-pfälzische Landesregierung mittels Ausnahmegenehmigung offenbar ,grünes Licht’ gegeben hat, so nicht hinzunehmen, weshalb wir uns – sicherlich im Verbund mit anderen benachbarten Kommunen – jegliche weiteren Schritte offenhalten.“ Dies geschehe vor allem vor dem Hintergrund, dass die beabsichtigte deutliche Vergrößerung der Verkaufsfläche – die Rede ist von 40 bis 50 neuen Läden – die nachhaltige Entwicklung der Innenstädte in Homburg, aber auch in den Kommunen St. Ingbert, Blieskastel und Neunkirchen gefährde – von Zweibrücken selbst erst gar nicht zu reden.