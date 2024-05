Von Bürgermeister zu Bürgermeister Stadt gratuliert Ilmenaus Oberbürgermeister zur Wiederwahl

Forster wünschte Schultheiß, den er erst im April dieses Jahres gemeinsam mit dem Homburger Beigeordneten Manfred Rippel anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Partnerschaft in Ilmenau getroffen hatte, „dass Sie auch die kommenden Jahre als Verwaltungschef erfolgreich gestalten (können)“. Beide wüssten, dass dies in der aktuellen Zeit, die aus sehr unterschiedlichen Gründen viele Herausforderungen für die Verantwortlichen in der kommunalen Familie bereithalte, kein leichtes Unterfangen sei. Umso mehr wünsche er ihm eine glückliche Hand und Fortune bei seinen Entscheidungen und maximalen Erfolg bei dem, was er für die weitere Entwicklung seiner Stadt auf der Agenda habe, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter.