Fünfjähriger leidet unter Mukoviszidose : Der kleine Gino wurde schon 15 Mal operiert – nun hofft seine Mutter auf Spenden

Homburg Eine alleinerziehende Mutter aus Homburg kämpft für ihren an Mukoviszidose erkrankten fünfjährigen Sohn. Um die Kosten für seine Erkrankung besser bewältigen zu können, sammelt sie jetzt Spenden im Internet.

Seit die Saarbrücker Zeitung vor zwei Jahren über den Jungen aus Homburg berichtete, ist einiges passiert. Die Pandemie und die Energiekrise treiben Preise in die Höhe, was auch Sabrina Agugliaro, Ginos alleinerziehende Mutter, zu schaffen macht. Obwohl der Blieskasteler Schutzengelverein dankenswerterweise bereits seit zwei Jahren die monatlichen Apothekenkosten der Agugliaros von bis zu 250 Euro übernehme, gebe es immer noch laufende Extrakosten für Gino, etwa hochkalorische Milchshakes. „Es ist ja alles extrem teuer geworden, gerade bei meiner Arbeit krieg ich das mit“, beklagt Sabrina Agugliaro. Mittlerweile arbeitet die Mutter wieder unbefristet in Teilzeit im Supermarkt, das war vor zwei Jahren bei Ginos Verfassung nicht möglich. Da man auf das Kinderkrankengeld der Krankenkasse jedoch öfters mehr als zwei Monate warten müsse und bei Krankheit des Kindes zuhause bleiben müsse, komme es immer wieder zu finanziellen Engpässen.

Gino geht inzwischen in den Kindergarten. Laut seiner Mutter gehe es ihm dort sehr gut: „Er blüht dort total auf“, freut sie sich. Auch ist er endlich seinen künstlichen Darmausgang los. So könne Gino nun wie alle anderen Nahrung zu sich nehmen und verdauen, nur schwer verdauliche Lebensmittel wie Mais, Rohkost oder Karotten bekämen ihm nicht gut, erklärt Sabrina Agugliaro. Nach wie vor aber werde er jede Nacht für mehr als vier Stunden an eine Pumpe angeschlossen, die ihn mit 620 Millilitern hochkalorischer Milchnahrung und Enzymen versorge, sagt die Mutter. Dies sei nötig, weil sein Körper nicht genug Nahrung aufnimmt.

Auch seine Lunge muss belüftet und trainiert werden, weshalb Gino neben der wöchentlichen Physiotherapie verschiedene Übungen, wie das Pusten eines Balls über eine Kugelbahn, mache, sowie zweimal täglich inhalieren müsse. Mit dem Kortison, welches er seit seiner zweiten Corona-Erkrankung Anfang Juli zu sich nehme, seien es zurzeit sogar dreimal am Tag, zählt Agugliaro. Das erste Mal habe sich Gino Anfang des Jahres in der Reha an der Nordsee mit dem Virus angesteckt, das zweite Mal sei aber heftiger gewesen: „Gerade nachts kriegt er so heftige Hustenanfälle, dass er nach Luft schnappt und erbrechen muss. So heftiger Husten war es letztes Mal nicht“, meint Agugliaro. Dass Ginos Lunge gestärkt werden muss, hängt auch mit seinen zahlreichen OPs zusammen. Diese haben Vernarbungen hinterlassen, welche es ihm erschweren, in den Bauch einzuatmen. Man versuche deswegen mithilfe von Massagen und Physiotherapie, die Vernarbungen am Bauch weicher zu machen.