Wie geht es mit dem Bauprojekt weiter? Seit Jahren geplanter Ost-Anschluss auf der A6 in Homburg rückt in weite Ferne

Seit Jahren soll sich an der A6 im Bereich Homburg jede Menge tun. Der Umbau der Abfahrt Homburg/Bexbach auf drei Ohren ist dabei die einzige Maßnahme, die auch wirklich real wurde. Eine Abfahrt Homburg-Ost ein Stück weiter Richtung Kaiserlautern ist in der Schwebe. Ebenso soll die Tank- und Rastanlage Homburg-Reiskirchen umgestaltet und der Belag zwischen dem Neunkircher Kreuz und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz grundhaft erneuert werden. In diesem Zuge war auch geplant, dass die unzureichende Lärmschutzwand bei Reiskirchen erneuert und verstärkt wird.