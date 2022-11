Erinnerung an Reichspogromnacht in Homburg : Homburg gedenkt der Opfer des Nazi-Terrors

Homburg gedenkt wieder den Opfern des Nationalsozialismus – unter anderem in der ehemaligen Synagoge. Foto: Thorsten Wolf

Homburg () Mit der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 begann der systematische Völkermord an den Juden, die bereits viele Jahre unter den Schandtaten der Nationalsozialisten leiden mussten. Auch in diesem Jahr wollen die christlichen Kirchen sowie das Kinder- und Jugendbüro und das Stadtarchiv der Stadt Homburg als Veranstalter an das schlimme Geschehen der Reichspogromnacht erinnern, als in ganz Deutschland Synagogen geschändet, Wohnungen und Geschäfte jüdischer Bürgerinnen und Bürger verwüstet und in Brand gesteckt wurden.