Zentrale Gedenkfeier in Homburg : Krieg in der Ukraine als neue Dimension

Homburg Das alles beherrschende Thema bei der Gedenkfeier in Homburg anlässlich des Volkstrauertages.

Dass man in diesem Jahr anlässlich des Volkstrauertages einen Krieg in Europa in den Mittelpunkt rücken muss, damit hätte noch vor einem Jahr wohl niemand gerechnet. Doch seit dem 24. Februar ist der Schrecken eines Angriffs einer Nation auf eine andere wieder aus den Tiefen der Vergangenheit aufgestiegen. Natürlich gehört auch der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien in den 1990-ern zur neueren, blutigen Geschichte Europas. Der Einmarsch Russlands ins Nachbarland Ukraine hat aber eine andere Dimension.

So verwunderte es nicht wirklich, dass eben dieser Krieg thematisch und mahnend im Zentrum der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Homburger Hauptfriedhof stand. In der von der Pfarrkapelle Kirrberg musikalisch gestalteten und von der Marinekameradschaft Homburg umrahmten Veranstaltung war es zuerst Christine Maurer, Ortsvertrauensfrau von Homburg-West, die den Blick über das Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege hinaus auf den Krieg in der Ukraine lenkte. „Die Gesellschaft der Ukraine war und ist immer noch mit dem Krieg konfrontiert. Zeitgleich toben Kriege und Konflikte weltweit.“ 355 Kriege und Großkonflikte im Jahr 2021 nannte Maurer hier als erschreckende Zahl. „Es geht im Hier und Jetzt um gute Konfliktlösungen, um Verständnis füreinander. Es geht um das gerechte Teilen und das Wahrnehmen innerer Grenzen bei der Durchsetzung von Interessen gegenüber anderen.“

Dass neben ihr selbst und Hans Joachim Kellner als Ortsvertrauensmann für Homburg-Ost auch die Ortsvertrauensleute Manfred Rippel (Bruchhof-Sanddorf) und Katrin Lauer (Beeden) an der Veranstaltung teilnahmen, sah Maurer als ein Zeichen für die Bedeutung von Gemeinschaft und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Für die Stadt wandte sich Bürgermeister Michael Forster an die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung. Und auch er kam nicht umhin, die aktuelle Lage in Europa mit dem Krieg in der Ukraine zu thematisieren. Gerade dieser „sollte uns doch ständig ermahnen und erinnern, sich gegen Krieg und Gewalt auszusprechen und einzusetzen“. Forster kritisierte in diesem Zusammenhang auch die zunehmende Verschiebung von Befindlichkeiten in der Wahrnehmung gerade des Krieges in der Ukraine. Diese Wahrnehmung wandele sich mit der Zeit. Es sei erschreckend, wie sich die Debatten zu diesem Krieg verschöben. Aufgrund von ganz unterschiedlichen Auswirkungen einer solchen Auseinandersetzung auf die ganze Welt verwundere es nicht, „wenn nach einer gewissen Zeit nicht mehr der Schrecken und die Opfer des Krieges in der Ukraine und in Russland im Mittelpunkt stehen, sondern die gestiegenen Preise für Gas und Strom“.