Leerstände in der Innenstadt Für knapp eine Million Euro – diese „abbruchreifen“ Geschäftshäuser in Homburg stehen zum Verkauf

Sie gehören zu den geschichtsträchtigen Gebäuden in der Eisenbahnstraße in Homburg. Doch über Jahre hinweg führten die Häuser Cappel und Passage Schreiner in der Fußgängerzone ein unwürdiges Schicksal. Ein Blick zurück: Im Jahr 2010 wurde bekannt, dass der Einkaufscenter-Spezialist ECE ein Einkaufscenter auf dem Enklerplatz plante. Dazu erwarb der Konzern damals auch die Häuser Cappel und Passage Schreiner als zukünftiges Tor des Centers zur Innenstadt. Die ECE-Pläne endeten 2014, nachdem ein Raumordnungsverfahren die Verkaufsfläche begrenzt und ECE selbst damit das Projekt als unwirtschaftlich eingestuft hatte beziehungsweise wohl auch entscheidende Ankermieter nicht gefunden werden konnten.