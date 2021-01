Unfall unter Alkoholeinfluss in Homburg : Frau rammt drei Autos - und fährt danach mit plattem Reifen Einkaufen

Homburg In Homburg-Erbach hat eine alkoholisierte Frau einen Unfall mit mehreren Autos verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, hat sich am Montag, 19. Januar, ein Unfall mit mehreren Autos in Homburg-Erbach ereignet. Eine alkoholisierte Frau aus Homburg streifte gegen 16:20 Uhr in der Fabrikstraße beim Vorbeifahren drei geparkte Fahrzeuge. Bei dem Unfall zog sich die Frau einen platten Reifen zu. Dennoch fuhr sie weiter zu einem Supermarkt und ging dort einkaufen. Danach setzte sie sich wieder ins Auto und fuhr mit ihrem platten Reifen zurück in Richtung Fabrikstraße, wo sie von der Polizei gestoppt wurde.