Gemeinsam für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit Fairer Markt am Samstag in Homburg – darauf können sich die Besucher freuen

Der faire Handel, oft eher unter dem englischen Ausdruck Fairtrade geläufig, gehört eigentlich an vielen Stellen zum Alltag. Er ist mit den Jahren deutlich präsenter geworden. Schulen und Kindergärten beschäftigen sich intensiv mit dem Thema, genauso stehen Städte, Landkreise dahinter – und sie versuchen, die Idee weiterzutragen, die dahinter steckt: Diejenigen, die fair gehandelte Produkte einkaufen, helfen damit Menschen in benachteiligten Regionen der Erde. Dadurch sollen diese eine faire Chance auf Bildung, Gesundheit und ein sicheres Familieneinkommen haben, so hat es zum Beispiel der Homburger Eine-Welt-Laden erklärt, der im vergangenen Jahr seinen 30. Geburtstag feiern konnte.