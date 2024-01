Es gibt schon erste Interessenten Bauarbeiten beginnen bald: Erdbeerland in Homburg soll wichtiger Industriestandort werden

Schwer übersehbar steht seit einiger Zeit ein großes Schild an der B 423/Bexbacher Straße in Höhe der Einfahrt zum Industriegebiet Zunderbaum, vor einer riesigen Freifläche in Richtung Lappentascherhof. „Ein guter Grund für innovatives Unternehmen“ ist dort in großen Lettern zu lesen. Es geht natürlich um Werbung für Ansiedlungen im neuen Gewerbegebiet G9, gewöhnlich als „Erdbeerland“ bekannt, an der B 423. Auf dem Schild ist dann auch gleich zu lesen, warum man sich in der Homburger Stadtverwaltung sicher ist, dass dort Unternehmen ihr Glück finden können. So biete das Areal „flexible Parzellengrößen“, sei sowohl für Gewerbe- als auch für Industrieansiedlungen nutzbar, liege in unmittelbarer Nähe „weltweit angesehener“ Forschungsbereiche und sei die direkt über die Autobahnen A 6 und A 8 in die Richtungen Paris und Frankfurt angeschlossen.