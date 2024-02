Zeitplan für die Judohalle in Homburg-Erbach steht „Falls die gesamte Situation sich nicht ändert, werden wir immer mehr Mitglieder verlieren“

Am Montagnachmittag fand in der Judohalle des Sportzentrums in Erbach eine Ortsbegehung statt. Vor Ort war auch Bürgermeister Michael Forster, der den anwesenden Vereinsvertretern von Judo Kenshi Homburg-Erbach Auskunft darüber geben wollte, wann die Halle wieder genutzt werden kann. Bezüglich der Judohalle war festgestellt worden, dass diese aufgrund eines fehlenden zweiten Ausgangs nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht (wir berichteten).