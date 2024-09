„Ich weiß ja, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen.“ Ein Eis, ein Supermarkt und Geschichten von der Flucht

Zwischenzeitlich durfte er seine Kunstwerke in der Medizinischen Fakultät ausstellen, arbeitete an einem deutsch-arabischen Kindermagazin mit, das früh wieder eingestellt werden musste. Vor rund einem Jahr eröffnete er einen arabischen Supermarkt mit Metzgerei in der Lappentascher Straße. Linsen, Öl, Gewürze aus Syrien, der Türkei und vielen anderen östlichen Ländern stehen zum Beispiel in seinen Ladenregalen. Gemeinsam mit seiner Frau Sama und einem eigenen Metzger ist er jeden Montag bis Samstag im Laden, versucht so, seine fünfköpfige Familie über die Runden zu bringen. Eigentlich habe er zuerst ein Eiscafé eröffnen und damit einen Ort für Eis, Kaffee und für seine Kunst schaffen wollen. Einen passenden Standort dafür zu finden, sei aber schwer gewesen. Seinen Traum hat er nie aufgeben. Vor rund einem Monat öffnete er ein kleines Eiscafé mit einigen Tischen im Außenbereich, das direkt am Supermarkt angrenzt. Seine Chancen seien gut. „Das Gute ist, dass ich hier in der Umgebung das einzige Café habe“, sagt Najjar. An den Wänden hängen schon einige Kalligrafien von ihm, nächsten Sommer wolle er eine eigene Ausstellung zwischen Café und Supermarkt machen.