Heinrich Murlowski baut eine Weihnachtspyramide : Ein Weihnachtsgeschenk für die Kirche

Etwa drei Meter hoch ist die Weihnachtspyramide die Heinrich Murlowski für die Kirche in Schwarzenacker gebaut hat. Foto: Ulrike Stumm

Schwarzenacker/Einöd In der Kirche Maria Geburt in Schwarzenacker steht eine etwa drei Meter hohe hölzerne Weihnachtspyramide. Gebaut hat sie Heinrich Murlowski aus Einöd. Was ihm dieses Geschenk bedeutet.