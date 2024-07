Gottesdienste für Familien in Homburg So kann Kirche begeistern: Großer Zuspruch fürs Abenteuerland

Schaut man auf die Situation der Kirchen, dann sind die Zahlen nicht gerade ermutigend. Weniger als die Hälfte der Deutschen ist überhaupt Mitglied einer Kirche, berichtet etwa das Nachrichtenportal katholisch.de. Und ein Blick ins Bistum Speyer bestätigt das Bild: Gingen im Dekanat Saarpfalz in den 1980er Jahren noch knapp 30 000 Menschen von rund 118 000 Katholiken in einen Gottesdienst, waren es im vergangenen Jahr gerade einmal noch gut 2500 Besucher bei mehr als 61 000 Katholiken. Umso erstaunlicher also, dass die Homburger Pfarrei Heilig Kreuz regelmäßig mehrere hundert Besucherinnen und Besucher in der Kirche St. Fronleichnam begrüßen kann, und das jenseits der klassischen Feiertage.