300 Menschen auf der Warteliste Tafel in Homburg: Immer mehr Kunden, immer weniger Lebensmittel

Sie versuchten an solchen Tagen mit Konserven, Tiefkühlkost und länger haltbaren Lebensmittel aufzufüllen, so dass die Tüten voll werden. Was an diesem Tag sehr beliebt sein wird, mutmaßt Kihm, sind die Blumen: Bei einer Ladung waren Schnittblumen und einige kleine Topfpflanzen dabei, die werden am Ende mit verteilt. Gefüllt sind die Taschen heute auch mit Eisgutscheinen vom Verein „Homburger wollen helfen“, die ein paar Hundert Meter weiter im neuen Eiscafé von Ayham Najjar eingelöst werden können. 500 Gutscheine wurden insgesamt gespendet. Der Eiscafé- und Supermarkt-Besitzer legt nochmal eine Kugel drauf und wird so in den nächsten Wochen bis zu 1000 Eiskugeln formen und an die Tafel-Kunden verteilen (Bericht folgt).