Sanierungsplan So soll es jetzt mit dem Sportzentrum Erbach in Homburg weitergehen

Es gibt zwei große Sanierungsprojekte in Homburg, die auch mit großen Emotionen verbunden sind. Da wäre zu einem die Hohenburgschule in der Innenstadt, zum anderen das Sportzentrum Erbach. Was beide eint: Bei allen Planungen und Überlegungen aus vielen vergangenen Jahren hat sich bei beiden Projekten bislang nichts wirklich Sichtbares getan. Immerhin steht der Vorplatz der Hohenburgschule nun im Fokus eines Projektes zum klimafreundlichen Umbau der Innenstadt (wir berichteten). Bei Sportzentrum scheint derzeit hingegen „Fehlanzeige“ zu gelten. Ist das wirklich so? Diese Frage ist Grund genug, um bei der Homburger Stadtverwaltung mal nach dem Stand der Dinge nachzuhaken.